Are 12 ani, la 9 s-a apucat de karting, iar in doi ani a ajuns campion național. Din 2020, Teo Moraruș concureaza in competițiile de automobilism, cu propria lui mașina. „De mic tatal meu ma indruma in Motorsport, imi lua toate mașinuțele pe care le gaseam și nu le aveam. De cand eram bebeluș am primit mașinuțe, m-am obișnuit in mediul acesta și demult mi-am dorit sa fiu pilot. Sper sa ajung in competițiile internaționale și sa ma știe mai multa lume, sa se auda de mine”- Teo Moraruș, campion național de karting. Pe langa mașini, baiatul mai are o pasiune: ii place sa cante. De la varsta de 5…