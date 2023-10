Stiri pe aceeasi tema

- Flavius Biea revine in ring dupa jumatate de an de la cucerirea titlului mondial IBA la categoria mijlocie. Pugilistul profesionist din Timisoara va lupta in main event-ul unei gale care va avea loc pe 2 decembrie, la Guadalajara, in Mexic, iar adversarul sau va fi argentinianul Victor Hugo Exner. Biea…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de la ora 21.00, iar de luni pana miercuri, de…

- Celebra cantareața din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timișoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc sambata seara, 16 septembrie 2023, de la ora 21.00, la Iulius Town.

- Timișorenii se pot bucura de un nou spectacol din Festivalul George Enescu, eveniment internațional aflat la a 26-a ediție, care a inceput la București in 27 august și se va incheia in 24 septembrie 2023, și care este condus artistic de un timișorean foarte valoros, dirijorul Cristian Macelaru. Concertul…

- Cei trei membri ai formației Șuie Paparude au fost implicați intr-un accident rutier, in Timișoara. Mașina in care se aflau Mihai Dobre, Mihai Campineanu și Cezar Stanciulescu, a fost lovita in spate de o autoutilitara. In urma impactului cei trei, dar și persoana care se afla la volan, au ajuns la…

- Septuplul campion mondial de Formula 1, Lewis Hamilton, tocmai a anunțat ca a semnat un nou contract cu echipa Mercedes. Fostul campion mondial va ramane la echipa germana pentru inca doua sezoane, pana la finalul lui 2025. Odata cu acest anunț iau sfarșit și speculațiile despre o posibila mutare la…

- Faza a doua a Ligii Nationale de rugby aduce a competitie de amatori, desi are o pondere in desfasurarea ulterioara a campionatului. Pentru a doua oara in doar patru runde, SCM USV Timisoara nu are adversar. De aceasta data pentru ca formatia bucuresteana Grivita UNEFS a anuntat federatia ca nu se va…

- Joi seara, Cazarma U din Timișoara a fost gazda unei adunari muzicale al carei motto a fost „Thank you for the music“, iar familia oamenilor care iubesc muzica grupului ABBA a ținut sa marcheze acest spectacol intr-un mare fel. Pe scena, cei șapte membri ai trupei sarbești ABBA Real Tribute au demonstrat…