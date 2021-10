Campionul mondial de la gimnastică aerobică e as în finanțe! David Gavrilovici, unul dintre cei mai buni sportivi romani de la gimnastica aerobica, e student la Finanțe – Banci, iar dupa ce termina facultatea vrea sa profeseze in domeniul bancar. Pentru David Gavrilovici, unul dintre componenții de baza ai echipei naționale de gimnastica aerobica, 2021 a fost cel mai bun an din cariera. In decurs de patru luni, tanarul a reușit sa cucereasca impreuna cu ceilalți colegi de la lot, titlurile de campion mondial și european in proba de grup. David face gimnastica de 14 ani, dar nu a neglijat nici școala. In prezent, e student in anul doi la Facultatea de Finanțe-Banci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Cucu este cea mai medaliata gimnasta de la Europenele de aerobic din Italia. Distinctia a venit in mod firesc, dupa ce sportiva de la CS Farul Constanta a urcat pe podium in toate probele in care a concurat: aur la Grup (impreuna cu Gabriel Bocser, Daniel Tavoc, David Gavrilovici si Mihai Alin…

- Romania a cucerit primele sale medalii la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), sambata, doua de argint, in intrecerile pe echipe, la seniori si juniori. In clasamentul final pe echipe la seniori, Romania (16 puncte) a fost devansata de Italia (10), in timp ce bronzul a…

- Sportiva romana Teodora Cucu, medaliata cu bronz la individual feminin, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), a fost onorata cu premiu SmartScoring Shooting star, la finalul competitiei. Aida Salieva, project manager al partenerului global al Federatiei Europene…

- Sportivii romani au cucerit, duminica, patru medalii, una de aur, una de argint si doua de bronz, la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), in competitia seniorilor.Potrivit Agerpres, medalia de aur a fost obtinuta in finala probei de grup (Gabriel Bocser, David Gavrilovici,…

- Sportivii romani au cucerit, duminica, patru medalii, una de aur, una de argint si doua de bronz, la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), in competitia seniorilor. Medalia de aur a fost obtinuta in finala probei de grup (Gabriel Bocser, David…

- Gimnasta Flavia Sentea din ALBA in finalele Campionatului European de gimnastica aerobica din Italia Gimnasta Flavia Sentea din ALBA in finalele Campionatului European de gimnastica aerobica din Italia Romania a cucerit primele sale medalii la Campionatele Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro…

- Sportivii romani au reusit opt calificari in finalele Campionatelor Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), la seniori si juniori, vineri, la finalul primei zile de calificari. In concursul seniorilor, la individual feminin, Teodora Cucu a ocupat locul al doilea, cu 21,900 puncte, dupa…

- Sportivii romani au reusit opt calificari in finalele Campionatelor Europene de gimnastica aerobica de la Pesaro (Italia), la seniori si juniori, vineri, la finalul primei zile de calificari, anunța Agerpres. In concursul seniorilor, la individual feminin, Teodora Cucu a ocupat locul al doilea,…