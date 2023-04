Stiri pe aceeasi tema

- PE PODIUM… Secția de lupte a C.S “Viitorul” Vaslui continua sa obțina performanțe remarcabile și in acest an, dupa un 2022 plin de realizari. La Cupa Romaniei U15, sportivii vasluieni s-au clasat pe primul loc in clasamentul general la Lupte Feminin, dupa ce au obținut doua medalii de argint, una de…

- SUCCES… Victorie de senzație pentru CSM Vaslui in Liga Zimbrilor. Handbaliștii pregatiți de Bogdan Pralea au invins HC Buzau, scor 34-33, dupa ce au intors incredibil scorul. Golul victoriei a fost reușit de interul Florin Acatrinei, la ultima faza a meciului. CSM Vaslui a intalnit pe teren propriu…

- PE PODIUM… Naționala de rugby a Romaniei a caștigat finala mica a ediției din acest an a Rugby Europe Championship, 31-25 (8-10) cu Spania. Barladenii Cristi Chirica și Gabriel Rupanu și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Cristi Chirica (RC Hyeres La Crau) și Gabriel Rupanu (SCM Timișoara) au urcat…

- INCOMPETENȚA SAU DELASARE… O noapte alba pentru vasluienii care au fost prinși, in drum de la București spre casa, de viscolul de la Buzau. Au stat in mașina, prinși in mijlocul viscolului mai bine de 20 de ore, fara apa, fara mancare și fara sa mearga la o toaleta. Un microbus cu pasageri din Vaslui…

- Toate porturile de la Marea Neagra raman inchise atat pentru transportul maritim, cat și pentru cel fluvial, din cauza vantului puternic. UPDATE, ora 10.15: Pe DN2/E85 accesul a fost restricționat tuturor categoriilor de autovehicule intre localitatea Slobozia Bradului din Vrancea pana la limita cu…

- PE PODIUM… Luptatorii de la “Wazary Dojo” Barlad s-au intors cu salba plina de medalii de la prima competiție a anului, Cupa Romaniei de Autoaparare – Brașov. Sportivii barladeni au obținut 22 de medalii, dintre care 15 la Semi Contact și 7 la Submission. La finele saptamanii trecute, la Brașov, a avut…

- Exista atat entuziasm in tabara PSD Vaslui, cum nu s-a vazut de mult timp. Convinsi ca Uzatu e un fel de Vladimir Putin, poporul PSD, cu mic, cu mare, da navala la cel de-al XIII-lea Congres, sa-l realeaga pe cel mai longeviv dinozaur din partid. Si marele Marcel de la Buzau, seful suprem al PSD, […]…

- PE PODIUM… Inceput de an perfect pentru atleții juniori de la LPS Vaslui. Sportivii vasluieni s-au intors cu trei medalii de la Cupa Bistriței – Bacau, prima competiție din 2023. Laura Antoche a luat aurul la 1500 m, ștafeta feminina de 4×400 a luat argintul, iar baieții (ștafeta masculina, 4×400) au…