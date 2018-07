Stiri pe aceeasi tema

- BRAZILIA BELGIA LIVE STREAMING ONLINE VIDEO TVR. BRAZILIA BELGIA, meci din sferturile de finala ale CM 2018, va fi arbitrat de Milorad Mazic (Serbia). TVR 1 si TVR HD transmit, vineri, de la ora 21:00, BRAZILIA BELGIA LIVE STREAMING ONLINE VIDEO. BRAZILIA BELGIA LIVE STREAMING ONLINE…

- BRAZILIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Sferturile de finala ale Cupei Mondiale incep vineri. In al doilea meci al zilei, de la ora 21.00, Belgia va juca impotriva Braziliei, la Kazan. BRAZILIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR Echipe probabile:Brazilia: Alisson…

- Echipa nationala de fotbal a Belgiei s a calificat cu emotii in sferturi la Campionatul Mondial din Rusia, trecand in aceasta seara cu 3 2 in optimi de Japonia, care a condus cu 2 0 in minutul 69 Belgienii au inscris golul victoriei, evitand astfel prelungirile, in minutele aditionale.Au marcat Vertonghen…

- Belgia – Japonia, in optimile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (ora 21:00, TVR 1, TVR HD). Partida se disputa pe stadionul Rostov Arena și este arbitrata de Malang Diedhiou (Senegal). ”Diavolii roșii” sunt creditați ca mari favoriți, dar niponii vor sa le dea bobarnace celor care ii considera…

- Golul a fost marcat de Januzaj "51. Anglia: Pickford - Alexander-Arnold (Welbeck "79), Jones, Stones (Maguire "46), Cahill, Rose - Loftus-Cheek, Dier, Delph - Rashford, Vardy. Selectioner: Gareth Southgate Belgia: Courtois - Dendoncker, Vermaelen (Kompany "74), Boyata - Chadli, Fellaini, Dembele, Tielemans…

- Reprezentativa Belgiei a invins, joi seara, la Kaliningrad, cu scorul de 1-0, selectionata Angliei, in ultima etapa a Grupei G de la Cupa Mondiala. Belgienii au incheiat grupa pe primul loc, cu noua puncte, iar englezii pe doi, cu sase puncte, conform news.ro.Golul a fost marcat de Januzaj…

- Reprezentativa Belgiei a invins, luni, cu scorul de 3-0 (0-0), selectionata statului Panama, din care face parte si dinamovistul Jaime Penedo, intr-un meci din Grupa G a Cupei Mondiale din Rusia, disputat pe stadionul Fist, la Soci.Golurile au fost marcate de Mertens ’47 si Lukaku ’69, ’75.…

- La Campionatul Mondial 2018, Belgia a fost repartizata in grupa G și va infrunta Panama (18 iunie), Tunisia (23 iunie) și Anglia (28 iunie). Portari Thibaut Nicolas Marc Courtois 26 de ani 55/ 0 Anglia Chelsea Matz Willy E. Sels 26 de ani 0/ 0 Belgia Anderlecht Simon Luc Hildebert Mignolet 30 de ani…