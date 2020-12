Campionatul Mondial 2022: Romania si-a aflat adversarii din grupa

Stiri pe aceeasi tema

- La tragerea la sorți organizata azi, 7 decembrie, la Zurich (Elveția), in absența delegațiilor europene din cauza contextului pandemic, tricolorii au aflat oponenții din cursa spre Campionatul Mondial Qatar 2022. Aflata in urna a doua valorica, Romania va juca intr-o grupa de 6 echipe. Configurația…

- Romania și-a aflat luni adversarele preliminariile Campionatului Mondial din 2022, din Qatar. „Tricolorii” vor evolua in Grupa J, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein. ...

- Naționala Romaniei face parte din grupa D a Campionatului European de handbal feminin din acest an, alaturi de Norvegia, Germania și Polonia, grupa ale carei meciuri se desfașoara in orașul danez Kolding. Runda a 2-a a avut loc sambata, 5 decembrie, cu jocurile: Polonia – Romania 24-28 (FOTO, aici Cristina…

- Austria a invins Irlanda de Nord cu scorul de 2-1, duminica seara, la Viena, in Grupa 1 din Liga B a Ligii Natiunilor la fotbal, din care face parte si Romania. Irlanda de Nord, care pierduse la Belfast cu Austria (0-1), a deschis scorul la Viena, prin Magennis (75), jucator intrat 13 minute mai devreme.…

- Romania a invins, marti, la Giurgiu, cu scorul de 4-1 (4-0), reprezentativa Maltei, in penultimul meci al tricolorilor "mici" in Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021. Tudor Baluta a fost eliminat, in minutul 34, cand a primit al doilea cartonas galben. Romania va termina…

- Austria s-a impus in meciul din Irlanda de Nord, scor 1-0, iar rezultatul face ca Romania sa cada pe poziția a 3-a in grupa din Liga Națiunilor. In ciuda rezultatului inregistrat pe tabela, austriecii nu le-au dat nicio șansa adversarilor, care au șutat doar de 2 ori pe tot parcursul intalnirii! Trupa…

- Selectionata de tineret a Romaniei a fost invinsa de echipa Ucrainei cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021, pe Stadionul Obolon din Kiev. Ucraina s-a impus printr-un gol marcat de Serghei Buleta (80), dintr-un penalty…

- Jurații X Factor au inceput sezonul noua in forța dupa ce o serie de modificari i-au forțat sa scoata strategiile la iveala, insa cand lupta parea ca devine incrancenata, o concurenta le-a oferit o importanta lecție de viața.