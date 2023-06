Campionatul de fotbal al primăriilor! Urmează cea mai aprigă bătălie dusă pe bani publici Lupta pentru promovare in Superliga va fi mai acerba ca niciodata pentru ca in joc este imaginea unor aleși locali care vor sa iși pastreze locurile cu ajutorul fotbalului. Sezonul 2023-2024 a Ligii a doua de fotbal se anunța mai apriga ca niciodata pentu ca in joc vor fi mulți bani publici, cu miza electorala, avand in vedere ca la anul vom avea alegeri locale și mulți aleși vor sa iși pastreze locurile și prin intermediul fotbalului. Sezonul care urmeaza va alinia la start 20 de echipe din care doar doua sunt private, Metaloglobus și Viitorul Targu Jiu. Una, CSA Steaua București, este deținuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

