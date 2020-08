Campionatul Covid 20/21 Așa a fost botezat noul campionat care a inceput vineri seara, imbogațit, prin dania lui Burleanu și Iorgulescu, cu doua echipe, rezultand 16 la total, ofranda adusa celor care erau pe cale sa retrogradeze! Dar „cimilitura” conferita de virusul far’ de nume (toate bolile infecțioase poarta o denumire: difterie, scarlatina, rujeola, turbare ș.a.m.d., numai asta […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

