Stiri pe aceeasi tema

- Atleta romana Alexia Ioana Dospin s-a clasat pe locul 7 in finala probei de triplusalt, vineri, la Campionatele Mondiale Under-20 de la Nairobi (Kenya), cu performanta de 13,10 metri. Aurul a fost castigat de suedeza Maja Askag, cu 13,75 metri, argintul a revenit spaniolei Tessy Ebosele,…

- Atleta romana Alexia Ioana Dospin s-a clasat pe locul 7 in finala probei de triplusalt, vineri, la Campionatele Mondiale Under-20 de la Nairobi (Kenya), cu performanta de 13,10 metri. Aurul a fost castigat de suedeza Maja Askag, cu 13,75 metri, argintul a revenit spaniolei Tessy Ebosele, cu…

- Atleta romana Alexia Dospin s-a calificat in finala probei de triplusalt, joi, la Campionatele Mondiale de atletism Under-20 de la Nairobi (Kenya), dupa ce a reusit performanta de 12,90 metri, in Grupa A a calificarilor. Dospin a incheiat a zecea calificarile din cele doua grupe cumulate (primele 12…

- Atleta romana Alexia Dospin s-a calificat in finala probei de triplusalt, joi, la Campionatele Mondiale de atletism Under-20 de la Nairobi (Kenya), dupa ce a reusit performanta de 12,90 metri, in Grupa A a calificarilor. Dospin a incheiat a zecea calificarile din cele doua grupe cumulate (primele…

- Alexia Dospin și Federica Apostol vor reprezenta Romania la Campionatul Mondial Under 20 de la Nairobi, unde vor fi insoțite de antrenoarea lor de la CSM Bacau, Aura Balaban Din Estonia, in Kenya. Și de la Europene, la Mondiale. Cu un ocol pe la Pitești, pentru Naționalele de Juniori 1. Lunga vara fierbinte…

- Marți, in cadrul Olimpiadei de la Tokyo, atleta SCM Bacau antrenata de Mihaela Melinte s-a poziționat a șasea in finala feminina a probei de aruncare a ciocanului, cu un nou record personal: 74.18 metri Super-rezultat pentru Bianca Ghelber in finala feminina a probei de aruncarea ciocanului din cadrul…

- Atleta romana și-a asigurat, duminica dimineața, prezența in ultimul act al probei, cu rezultatul de 71,72 metri. Poloneza Anita Wlodarcyk, dubla campioana olimpica (2012 și 2016), a reusit cea mai buna aruncare din concurs, 76,99 metri. Finala va avea loc marți, 3 august. Celelalte doua atlete care…

- Atleta venezueleana Yulimar Rojas a cucerit aurul olimpic in proba de triplusalt, duminica, la JO de la Tokyo, cu o saritura de 15,67 metri, doborand recordul mondial existent de 26 de ani pe care-l detinea ucraineanca Inesa Kravet (15,50 metri, in 1995). Cu performanta reusita, Rojas a intrecut-o pe…