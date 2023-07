Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins formatia Albaniei cu scorul de 72-63 (10-23, 26-16, 20-16, 16-8), sambata, in Pitesti Arena, in Grupa I a fazei a treia a precalificarilor FIBA EuroBasket 2025, diferit.Romania invinsese luna aceasta Albania si in deplasare, cu 87-83, in precalificarile…

- Andrei Anghel, 25 de ani, s-a clasat pe poziția a zecea la 50 de metri spate, dupa semifinale. Timpul sau a fost de 24,95 fața de 24,86 in serii Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile care conteaza de la Campionatele Mondiale.…

- Inotatorul roman David Popovici s-a clasat pe cea de-a 6-a poziție in finala probei de 100 metri liber, din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoka, din Japonia. Povovici, care deținea titlul mondial al probei, a fost cronometrat cu timpul de 47 secunde și 83 sutimi. Medalia de aur a fost…

- David Popovici (18 ani) a ratat podiumul in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Clasat pe 4, sportivul roman a fost epuizat la final de cursa. ...

- David Popovici inoata azi (de la ora 14:02) la Fukuoka in finala de la 200 de metri liber a Campionatelor Mondiale de Natație. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1.Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație, care se desfașoara in Japonia. El a inregistrat cel mai timp al sefimifinalelor. Inotatorul roman este favorit la caștigarea medialiilor de aur in probele de 100 și 200 metri liber. Cand va…

- David Popovici (18 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka. El a parcurs cele patru lungmi de bazin in 1,44, 86 Reporterul GSP Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…

- David Popovici este deja in Țara Soarelui Rasare, unde se pregatește pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka, ce debuteaza pe 23 iulie, recordmenul mondial intrand in concurs a doua zi. David Popovici, dublu campion mondial anul trecut, la 100 și 200 metri, este extrem de atent in pregatirea Campionatelor…