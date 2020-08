Stiri pe aceeasi tema

- In urma suspendarii prelungite a calendarului competițional 2020, pe fondul crizei determinate de pandemia de COVID-19, Uniunea Ciclista Europeana a efectuat, prin intermediul propriilor comisii, o serie de evaluari cu privire la impactul opririi sezonului 2020 și la repercusiunile acestui fapt asupra…

- Campionatele Mondiale de ciclism pe sosea, programate in perioada 20-27 septembrie, au fost confirmate, vineri, la Aigle-Martigny in Elvetia, unde va avea pe 22 august campionatul national de fond, informeaza AFP. Comitetul organizator, care a organizat o conferinta de presa, a facut acest anunt dupa…

- Organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1 au hotarat sa anuleze trei noi curse din sezonul 2020, respectiv Marile Premii ale Azerbaidjanului, statului Singapore și Japoniei. Organizatorii si-au motivat deciziile prin faptul ca la Baku (cursa amanata anterior) si in Singapore (Grand Prix programat…

- Daca si tu iubesti deplasarile lungi pe bicicleta, stii deja cat de mult influenteaza pantofii pe care ii poti experienta de pedalat. Pe piata, este disponibila o gama variata de pantofi ciclism sosea , care transforma efortul fizic in lucru mecanic. Avantajul cu care vin la pachet este ventilarea corespunzatoare…

- Federatia internationala de biatlon (IBU) a anuntat duminica anularea Campionatelor Mondiale de vara, prevazute in perioada 19-23 august la Ruhpolding (Germania), din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza L'Equipe. "In urma deciziei guvernului german de a anula toate 'evenimentele in masa' din…

- Organizatorii celor mai mari festivaluri din Romania au anuntat ca evenimentele au fost amanate pentru anul viitor din cauza pandemiei. Astfel, Neversea, Untold, Electric Castle, Jazz in the Park si Summer Well sunt principalele festivaluri anulate. "Organizatorii isi asuma amanarea…

- Turul Dobrogei la ciclism este o competitie devenita deja traditionala, iar cursele sunt asteptate cu sufletul la gura atat de participanti, cat si de organizatori. Evenimentul ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23-25 mai, insa, din cauza pandemiei cu coronavirus, acesta nu s-a desfasurat. Organizatorii…

- Organizatorii marilor festivaluri din Romania cer guvernului anularea acestora prin lege, pentru a ușura munca acestora in rezilierea contractelor cu furnizorii. „Organizatorii de mari festivaluri ne-au solicitat insistent sa emitem noi un act normativ prin care sa anuntam ca nu mai sunt permise organizarea…