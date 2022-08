Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Chirila a castigat proba de 1.000 de metri la canoe simplu la Campionatele Europene si mai adauga in palmaresul sau o medalie de aur, dupa aurul de la mondiale la canoe simplu 1.000 de metri si argintul la 500 de metri, informeaza Gazeta Sporturilor. Catalin Chirila, in varsta de 24 de ani,…

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, azi, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, transmite Agerpres.Chirila (24 ani), campion mondial in aceasta proba, la inceputul lunii, in Canada, a condus cursa de la un capat la altul si…

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, sambata, la Campionatele Europene de kaiac canoe de la Munchen.Chirila 24 ani , campion mondial in aceasta proba, la inceputul lunii, in Canada, a condus cursa de la un capat la altul si s a impus cu timpul…

- Catalin Chirila (24 de ani), campion mondial la canoe simplu 1.000 metri și vicecampion la 500 de metri, și-a mai adaugat o medalie in palmares: aur la Campionatele Europene. Delegația Romaniei continua sa adune medalii la Campionatele Europene de la Munchen, a doua ediție a unui astfel de eveniment…

- Bernadette Szocs s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale probei de simplu feminin din cadrul Campionatului European individual de tenis de masa. Szocs a invins-o in optimile de finala pe sportiva din Luxemburg Ni Xia Lian, scor 4-3 (0-11, 16-18, 9-11, 11-8, 11-8, 11-7, 16-14). In faza urmatoare,…

- Catalin Chirila s-a calificat in aceasta dimineata, direct in finala, la canoe 1000m, dupa ce a castigat prima serie cu timpul de 3:52.610, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- David Popovici surprinde cu o noua reușita! Sportivul a concurat astazi pentru o noua medalie de aur. Acesta și-a dorit enorm aurul in proba de 200 de metri liber, acolo unde a acces cu cel mai bun timp. Finala programata astazi a uimit pe toata lumea! Baiatul a caștigat și sambata proba de 100 metri…

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a calificat, joi, direct in finala probei de canoe simplu la 1.000 m din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Halifax (Canada), dupa ce cu o zi inainte a reusit acelasi lucru in proba de 500 m. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…