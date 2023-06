Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 19, respectiv sambata, 20 mai, in Baia Mare, la Shadows Rock Bar, vom avea doua concerte Bucovina, trupa de folk metal care a luat ființa in anul 2000, la Iași. Ori de cate ori a fost Bucovina in Baia Mare, dar și in alte zone din județ, de regula locuri tradiționale de intalnire a motocicliștilor…

- Avem un nou dosar pe numele primarului de Baia Mare. Data inregistrarii – 25 aprilie 2023, obiect – purtare abuziva (articolul 296NCP). Partea vatamata in acest dosar este unul dintre consilierii locali. Deocamdata știm doar ca primarul de Baia Mare este acuzat ca a facut numeroase insulte la adresa…

- In data de 02.05.2023, ora 01.02, a fost sesizata tulburarea ordinii și liniștii publice pe strada Lazuri nr 8 din Baia Mare. Echipajul de Poliție Locala a identificat persoanele implicate. Intrucat a fost vorba și de vatamari corporale, o persoana fiind transportata la Spitalul Județean. Cercetarile…

- Pompierii maramureșeni au avut de lucru și in aceste zile. Ieri, 15 aprilie, s-a intervenit la un accident rutier care s-a petrecut in localitatea Leordina. In urma accidentului in care a fost implicat un autoturism au rezultat doua victime, acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri…

- Actrița Medeea Marinescu a lansat un atac virulent la adresa companiei TAROM. Asta dupa ce pasagerii de pe unul din avioanele TAROM au ajuns, fara voia lor, in Baia Mare. Deși de la Cluj trebuiau sa ajunga la București. Dar au facut o escala pentru a prelua alți pasageri. ”O mizerie ce ați facut in…

- In urma cu puțin timp, printr-un apel la numarul unic de apeluri de urgența 112, a fost anunțat un incendiu izbucnit la o casa de locuit de pe strada Monetariei din Baia Mare. La fața locului au ajuns pompierii baimareni care vor stabili și cauza producerii incendiului. Vom reveni Dragoș HOJDA The post…

- Era prea beat ca sa conduca și totuși a facut-o. Polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit, in acest weekend, la un accident rutier produs pe strada Vasile Lucaciu, intersecție cu strada Oltului. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat…

- Maramureșenii s-au apucat sa iși faca curațenie pe terenurile agricole. A demarat campania de primavara, iar odata cu aceasta au aparut și primele incendii de vegetație uscata. Numai azi, 18 martie, pana la acest moment au fost semnalate doua astfel de cazuri, unul la Borșa, respectiv un altul la Sighetu…