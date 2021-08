Stiri pe aceeasi tema

- Primul campion olimpic al Georgiei ca tara independenta, judoka Zurab Zviadauri, a fost arestat ca suspect de crima multipla, a anuntat, marti, Ministerul georgian de Interne, citat de agentia EFE.