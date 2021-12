Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Moldovei a terminat la egalitate cu Shakhtar Donețk, in ultimul meci al fazei grupelor UEFA Champions League. In celalalt meci al grupei D, Real Madrid - Inter Milano 2-0. "Galacticii", cu 15 puncte, au devenit caștigatorii grupei D. Pe celelalte locuri s-au clasat Inter (10), Sheriff (7)…

- Marți se joaca 8 meciuri din ultima etapa a grupelor Champions League. Liverpool, Ajax, Bayern, Manchester United, Chelsea, Inter, Juventus, Manchester City, PSG, Sporting Lisabona și Real Madrid au obținut deja biletele pentru „optimi”. Tragerea la sorți a meciurilor din fazele eliminatorii va fi…

- Campioana Moldovei a fost invinsa de Real Madrid cu 3-0 in etapa a 5-a a fazei grupelor UEFA Champions League. In celalalt meci al grupei, Inter Milano – Shakhtar Donețk 2-0. In clasament, conduce Real Madrid, cu 12 puncte. Urmeaza Inter (10), Sheriff (6) și Shakhtar (1). Pentru tiraspoleni urmeaza…

- Campioana Moldovei a fost invinsa de Inter Milano cu 3-1 in etapa a 4-a a fazei grupelor UEFA Champions League. „Nerazzurrii” au inscris toate golurile in repriza a doua. Golul de onoare al tiraspolenilor a fost marcat de Adama Traore in prelungirile partidei. In celalalt meci al grupei, Real Madrid…

- Victoria lui CFR Cluj pe terenul lui Manchester United, 1-0 faza grupelor in sezonul 2012-2013, este printre cele mai mari surprize din Liga Campionilor in ultimul deceniu, scrie miercuri L'Equipe, a doua zi dupa ce Sheriff Tiraspol s-a impus cu 2-1 in fata lui Real Madrid, pe Santiago Bernabeu.…

- Ziua de 28 septembrie ofera un adevarat regal pentru pasionații de fotbal, putând fi urmarite în direct mai multe meciuri din Champions League. De departe, derbiul serii este cel dintre PSG și Manchester City. Marți, 28 septembrie, meciurile transmise la tv Seara zilei…

- Campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol a debutat perfect in cea mai importanta competiție intercluburi din lume, UEFA Champions League. Formația noastra a invins gruparea Shakhtar Donețk cu 2-0 in prezența a peste 8 mii de spectatori veniți in tribunele Arenei Sheriff din toate colțurile țarii.