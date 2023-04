Campioana la hochei se decide la Brașov Corona Brașov (foto) și CSA Steaua București vor fi adversare, vineri, de la ora 17.00, in cea de-a treia partida a finalei Campionatului Național de hochei pe gheața. Inaintea acestui joc, gazduit de patinoarul Olimpic din Brașov, scorul la general este egal, 1-1. Steaua a caștigat primul meci, disputat la 10 aprilie, la Brașov, cu […] Articolul Campioana la hochei se decide la Brașov apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In lipsa unui patinoar olimpic in București, inca din anul 2016 cand s-a inchis patinoarul Flamaropol, echipa de hochei Steaua București a reușit sa supraviețuiasca, ba mai mult sa caștige și primul meci din finala Campionatului Național de Hochei al Roma

- Corona Brasov si ACSHC Fenestela 68 au obtinut victorii, sambata, in grupele Campionatului National de hochei pe gheata, informeaza Agerpres.In Grupa A, Corona Brasov a trecut de CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 5-3 (1-0, 2-2, 2-1), pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Fii la curent cu cele…

- Corona Brașov a fost invinsa, sambata, și in cel de-al doilea meci disputat pe teren propriu, cu CSM Galați, din Campionatul Național de hochei pe gheața. Galațenii s-au impus cu 6-3, dupa ce vineri, in primul joc, caștigasera cu 9-4. Corona Brașov se menține in fruntea clasamentului, cu 58 puncte,…

- CSA Steaua București a caștigat toate cele patru jocuri disputate in cadrul celui de-al patrulea turneu al Campionatului Național de polo pe apa, rezervat senioarelor, ce a avut loc la București și se menține in fruntea clasamentului, cu 43 puncte. Steaua a invins, pe rand, pe Rapid București cu 16-11,…

- CSA Steaua București și Corona Brașov se intalnesc, marți, de la ora 18.30, intr-un nou meci din Campionatul Național de hochei pe gheața. Luni seara, in primul joc, disputat tot la București, brașovenii s-au impus cu scorul de 5-3 și conduc in clasament cu 55 puncte, fiind urmați de Steaua cu 52 puncte.…

- Corona Brașov a urcat pe locul I in Campionatul Național de hochei pe gheața, dupa ce a invins, sambata, pe teren propriu, cu 14-0, pe Sportul Studențesc. In prima partida dintre cele doua formații, disputata vineri, echipa de sub Tampa se impusese cu 14-2. Intr-o alta dubla, CSM Galați a dispus de…

- Federatia Romana de Hochei pe Gheata se declara consternata de atitudinea lipsita de fair play, respect si consideratie a unei echipe de club fata de competitiile nationale in care aceasta este inscrisa, ca si fata de celelalte echipe participante. Echipa respectiva, Sport Club Miercurea Ciuc, evita…

- CSA Steaua București a caștigat primul turneu al Cupei Romaniei la polo pe apa, rezervat senioarelor, disputat la finele saptamanii trecute la Tg.Mureș, in bazinul Olimpic-CS Mureșul. Formația bucureșteana s-a impus in toate cele 4 meciuri disputate (9-7 cu marea rivala Dinamo București, 27-6 cu CSM…