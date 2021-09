Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de pensionare a trei judecatori și noua procurori. Pe lista apare și numele fostei șefe DIICOT Giorgiana Hosu, care se pensioneaza la 48 de ani. Președintele Klaus...

- FCSB a prezentat ultimul jucator transferat, atacantul ceh Zdenek Ondrasek (32 de ani). Al patrulea transfer al verii a fost prezentat de catre vicecampioana Romaniei. Ondrasek a semnat contractul cu FCSB, dupa ce a trecut in aceasta dimineața de vizita medicala. Noul atacant al FCSB-ului va purta tricoul…

- Designerul Iulia Albu și-a incheiat contractul cu PRO TV. Criticul de moda avea propria rubrica, in fiecare marți, in emisiunea lui Catalin Maruța. In spațiul public se zvonește ca Iulia Albu ar fi semnat deja un contract cu o alta televiziune. Fosta jurata de la „Bravo, ai stil!” ar fi incheiat o ințelegere…

- U Cluj a anunțat astazi transferul lui Andrei Blejdea (24 de ani), mijlocaș de banda care a evoluat pentru Dinamo in prima jumatate a anului. U Cluj se intarește serios pentru a ataca promovarea in Liga 1 la capatul sezonului viitor. Ultimul fotbalist care s-a alaturat oficial echipei antrenate de Erik…

- Școlile din mai multe orașe din Timiș vor organiza cursuri de specialitate pentru pregatirea de tineri in domeniul turistic. De asemenea, vor fi organizate mai multe școli de vara in același sector. Informația vine in contextul in care industria ospitalitații din județ și regiune acuza o perpetua lipsa…

- Klaus Iohannis a semnat decretul de inaintare in grad a generalului de brigada Mihai Geamana. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 15 iunie 2021, decretul privind inaintarea in gradul de general maior ndash; cu doua stele, la trecerea in rezerva, a domului general de brigada ndash;…

- Rabufnirea edilului a avut loc in momentul in care explica situația unor dezvoltatori imobiliari care incalca legea și, in loc sa construiasca locuri de parcare la subsolul blocurilor din Cluj, amenajeaza apartamente mai mici, pe care le vand. Construcția acestora este ilegala deoarece locuințele de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca a semnat un ordin privind metodologia de feedback din partea elevilor si a precizat ca acest lucru nu inseamna ca elevul va da nota profesorului. ‘De 1 iunie am semnat un ordin de ministru cu metodologia de feedback din partea elevilor. A se…