- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV), care tine evidenta vaccinarilor, situatia…

- Numarul persoanelor vaccinate a depașit 900.000 și se apropie de un milion, dintre care doua treimi au primit deja și a doua doza. Numarul este inca redus avand in vedere ambițiile autoritaților, dar promit ca va crește rata de vaccinare zilnica din martie. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului…

- Consilierul local PNL de Targu Neamț, Mihai Stoica a avut parte de o duminica memorabila ieri, 24 ianuarie. Cineva l-a reclamat la poliție ca ar conduce baut prin oraș, așa ca a fost urmarit de un echipaj, care l-a tras pe dreapta și i-a intocmit dosar penal. Dar nu pentru ca bause inainte de a se urca…

- Saptamana 18.01.2021 – 25.01.2021Valorile termice se vor situa in general in jurul celor specifice pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate, local, in vest și nord-est.Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile extracarpatice, dar și local excedentar in nord-vest, iar in rest va fi apropiat…

- Florin Preda, consilier local din partea PSD in deliberativul din Radauți, a fost exclus miercuri seara din partid. Decizia a fost luata cu 14 voturi "pentru" și 11 "impotriva" de Organizația Municipala PSD Radauți. Nistor Tatar, președintele PSD Radauți, a explicat și ...

- Derrick Evans, un legislator republican local din statul Virginia de Vest, care s-a filmat in timp ce lua cu asalt, alaturi de alți protestatari, cladirea Capitoliului, a fost arestat de FBI. Imaginile cu agenții FBI care il iau de acasa pe Derrick Evans au fost filmate in exclusivitate de postul local…

- Seceta pedologica se va mentine moderata si puternica la final de decembrie inceput de ianuarie in estul, sud-estul si centrul Dobrogei, unde continutul de umiditate din sol va prezenta valori scazute si deosebit de scazute, potrivit prognozei de specialitate publicate de Administratia Nationala…