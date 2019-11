Campanie umanitară la Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” „Dragii noștri, alaturi de Crucea Roșie, de maine vom incepe o noua ediție a campaniei umanitare, intitulata sugestiv „Fii și Tu Moș Craciun!” Timp de trei saptamani il vom ajuta, impreuna, pe Moș Craciun sa adune daruri pentru aprox. 500 de persoane, dintre care 240 de copii cu rezultate bune la invațatura, dar cu o […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

