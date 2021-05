In curtea unei case parasite, o tanara se ridica din sicriu și recita o poezie. Așa incepe videoclipul electoral cu care Partidul Acasa Construim Europa (PACE) s-a lansat in campania electorala. „Moldova este țara noastra. Satele noastre sunt tot mai pustii, orașele se sufoca in gunoi. Populația imbatranește foarte rapid. In case și pe strada este tot mai puțina siguranța. Așa cum ați vazut realitațile din aceasta curte, așa a ajuns și țara noastra”, a spus Gheorghe Cavcaliuc, liderul PACE. Alegerile parlamentare anticipate vor avea loc in Moldova in mai puțin de o luna și jumatate, respectiv…