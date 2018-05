Stiri pe aceeasi tema

- Cei care doresc sa doneze sange pentru pacientii din spitale sunt asteptati intre 11 si 13 mai, la intrarea principala din centrul comercial Sun Plaza - Esplanada Sud intre orele 09.00 si...

- Vicepresedintele PNL Dolj Isidor Raducea a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca liberalii doljeni au demarat campania "Ofera o sansa! Doneaza sange!" care ca scop constientizarea importantei donarii de sange si pentru a-i determina pe cetateni sa se implice in actiuni de ajutorare a comunitatii…

- Aproape 100 de bucureșteni au donat sange in weekendul trecut, in cadrul a doua centre special amenajate de Mega Mall, alaturi de Centrul de Transfuzie Sanguina București și de Asociația React. Acțiunea a facut parte din campania „Fii Mega-Salvator! Doneaza sange!” și a avut drept scop creșterea rezervelor…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta roaga persoanele care doresc sa doneze sange, dar nu o pot face in zilele lucratoare, sa se prezinte sambata 31.03.2018 in intervalul 09:00 13:00. "Solicitarile de sange si componente sanguine ale spitalelor din judet si din Bucuresti sunt in crestere,…

- Potrivit poliției, explozia care a avut loc acum câteva minute într-un magazin alimentar la colțul strazilor Armeneasca și Mateevici din Capitala, ar fi fost provocata de detonarea accidentala a unei grenade. Oamenii legii informeaza ca doua persoane au decedat, iar alte…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara a facut apel la donatori, pe pagina de Facebook. Oricine poate dona, nu conteaza grupa donatorului. „Este nevoie de sange pentru un baiețel, Diac Andrei, internat la Spitalul «Louis Țurcanu» din Timișoara, medic Oprisoni Andrada, Hematologie…

- Doua treimi dintre romani declara ca prefera sa sustina o cauza aleasa de sarbatorit in loc sa cumpere un cadou, potrivit unui studiu transmis ieri AGERPRES. Chestionarul este cuprins in cadrul sondajului „Cum doneaza romanii?” realizat de Questia Group pentru World Vision in luna ianuarie a acestui…

- Este criza de sange in Capitala in aceste zile, numarul donatorilor fiind redus la jumatate fata de cel obisnuit. Doar 130 de donatori pe zi trec pragul Centrului de Transfuzii Bucuresti, fata de 250 cati vin atunci cand nu e vreme rea.