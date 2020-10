Campanie cu privire la modul în care pot fi valorificate telefoanele uzate, demarată de Orange în 8 ţări, inclusiv România Aproape jumatate (49,9%) dintre romanii cu varsta de peste 18 ani, conectati la Internet, depoziteaza in casa telefoanele mobile pe care nu le mai folosesc, arata un studiu realizat de Orange, ale carui concluzii au dus la oportunitatea lansarii unei campanii de constientizare si educare cu privire la modul in care pot fi valorificate telefoanele uzate. Astfel, Orange anunta lansarea, marti, inclusiv in Romania, a unei campanii ce incurajeaza returnarea dispozitivelor mobile prin programele de tip "buy-back", reciclarea sau repararea acestora, precum si achizitionarea de telefoane reconditionate.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

