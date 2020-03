Campanie AIM: ”Ajutăm Îngerii Medici”: Donează 2 euro pentru medicii din Maramureș Avand in vedere rapiditatea cu care se raspandește Sars-CoV-2 și ținand cont de eforturile supraomenești pe care le fac cei din sistemul medical, este momentul sa fim solidari. Prin urmare, Asociația Intreprinzatorilor Maramureș a inițiat campania de strangere de fonduri „Ajutam Ingerii Medici” pentru identificarea și achiziționarea de echipamente și bunuri cu destinație medicala, necesare pentru activitatea de combatere a pandemiei COVID-19 in Maramureș. Pe baza informațiilor oficiale obținute de AIM de la unitațile medicale din Maramureș, s-a intocmit o lista de echipamente și bunuri cu destinație… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

