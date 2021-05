Campania vaccinare: Peste 2 milioane de persoane imunizate cu ambele doze Pragul de doua milioane de persoane vaccinate cu schema completa in cadrul campaniei nationale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depasit luni, reiese dintr-o informatie postata pe platforma RO Vaccinare. „Peste 2.029.000 de persoane vaccinate cu schema completa in Romania! Astazi am depasit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa in cadrul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19. Pana astazi, in Romania au fost administrate peste 5.408.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Impreuna invingem pandemia”, reiese din informatia publicata pe pagina Platformei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

