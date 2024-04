Campania națională antidrog Realitatea PLUS. Pericolul la care se expun tinerii în fiecare zi - Ai prieteni care se drogheaza? -Toata lumea se drogheaza... -Prieteni apropiați? -Și apropiați... cunoștințe... Cu iarba ... cu ce au. -Tu cați ani ai? -14. -Și ei? -Tot așa... 15-16.-Mulți spun ca s-au drogat de depresie, mulți au facut-o ca sunt și ei smecheri. -Depresie la 14 ani? -I-a lasat și pe ei o gagica...Asta se intampla pe langa unitațile de invațamant din Capitala. Copii vulnerabili care involuntar cad prada tentațiilor sau emoțiilor pe care nu știu cum sa le gestioneze. Aceeași situație care ramane la fel de zeci de ani, insa se schimba doar generațiile. Prin asta a trecut și Dodo.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse Realitatea PLUS, campania de strangere de semnaturi pentru medicul Catalin Cirstoiu se desfașoara cu dificultate pentru ca lumea refuza sa semneze pentru el, mai ales electoratul PSD.Și, deși oficial liderii coaliției susțin ca merg in continuare pe mana lui Cirstoiu, in spatele…

- Descinderi la traficanții de droguri din București! Procurorii DIICOT au descins la 9 adrese din Capitala, dar și din județul Timiș, la o grupare suspectata ca vinde droguri de mare risc. Cinci persoane sunt vizate de acțiunea procurorilor! Descinderi la traficanții de droguri din București Așadar,…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dr. Valeria Herdea, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca de la 1 iulie vor fi incluse servicii gratuite pentru pacientii neasigurati in Planul National de Cancer, care vor fi decontate de la bugetul de stat, dupa ce, la finalul anului trecut…

- Cantarețul de manele a declarat ca „se va face curațenie imediata”, iar despre banii de la evenimentele la care nu s-a mai prezentat a spus ca „sunt dați inapoi”.Florin Salam a fost reținut! Manelistul este cercetat intr-un nou dosar de inșelaciunePolitistii Direcției Generale de Politie a Municipiului…

- De la an la an, numarul persoanelor care consuma stupefiante a crescut. Potrivit statisticilor, la nivelul anului 2022 existau peste un milion de oameni care au consumat cel puțin o data droguri. Semnal de alarma tras de un cunoscut expert antidrog. ”Este un trend mondial si european si Romania se incadreaza…

- "Cel mai cald va fi astazi in sudul țarii, unde așteptam maxime de pana la 20-22 de grade Celsius. Inclusiv in Capitala maxima va atinge 20 de grade. Temperaturi mai mari decat normalul acestei perioade din an vor fi in toate regiunile țarii. In nord și vest, temperaturile vor fi intre 14 și 18 grade",…

- Trei copii instituționalizați, fugiți de la Centrul de Plasament Lipova, dintre care unul avand asupra sa substanțe susceptibile a fi droguri de risc, au fost gasiți de in gara municipiului Arad.