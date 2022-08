Scopul campaniei „Ghiozdanelul tau – bucuria mea” demarate de Protoieria Iași 2 este de a strange fondurile necesare pentru a achiziționa 50 de ghiozdane cu rechizite. Beneficiarii ghiozdanelor sunt copiii, din ciclul primar și gimnazial de invațamant, aflați in evidența Biroului de Asistența Sociala al protoieriei. In acest sens, protoieria face apel la persoanele dornice sa sprijine copiii din familii cu posibilitați financiare reduse, sa doneze bani sau rechizite. Fiecare ghiozdan va cuprinde rechizite in valoare de 250 de lei. Puteți dona atat bani, cat și produse la sediul Biroului de Asistența…