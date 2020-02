Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura a anunțat Situația de astazi, la nivelul județului Brașov, conform datelor Direcției de Sanatate Publica: zero persoane cu infecție coronavirus, zero persoane in carantina, 49 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, i-a…

- Autoritatile medicale din SUA nu isi pot da seama cum un locuitor din Solano County, California, a fost infectat cu noul coronavirus, avand in vedere ca pacientul nu a calatorit in zone afectate de epidemie si nici nu a intrat in contact cu persoane infectate, transmite CNN, conform Mediafax.Modul…

- Noul tip de coronavirus a provocat o isterie in masa la nivel global. Frontiere inchise, magazine golite, oameni panicati. Si Moldova este sub cod galben de alerta, iar autoritatile statului ne asigura ca monitorizeaza situatia si au totul sub control.

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…

- Situația privind coronavirusul este ingrijoratoare. Haideți sa avem mai multa grija de noi! Cateva sfaturi sunt mereu binevenite. Așadar, ce trebuie sa știm pana in acest moment despre coronavirus COVID-19

- Ministerul Mediului spune ca, incepand cu aceasta primavara, va planta 2.500 de paduri de la zero si va reimpaduri alte terenuri decimate de om sau natura. Campania „Romanii planteaza: o padure cat o țara!” presupune o investitie de 300 de milioane de lei. Situația padurilor defrișate din Romania a…

- Comunitatea „Galati4x4”, formata din pasionati de off-road, si-a propus sa inceapa o serie de caravane medicale in satele izolate ale judetului Galati. Ei au atras in acest demers si o serie de medici, in regim de voluntariat, iar examenele medicale vor presupune inclusiv ecografie, EKG si alte investigatii.