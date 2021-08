Campania electorală din Germania: Partidul Angelei Merkel scade în sondaje la cel mai scăzut nivel consemnat vreodată Campania electorala din Germania, care va decide cine va fi înlocuitorul Angelei Merkel, s-a intensificat duminica, dupa ce un sondaj de opinie a aratat ca partidul social democrat si-a marit avansul fata de conservatori, transmite Reuters, potrivit News.ro. Sprijinul pentru SPD a crescut cu doua puncte fata de saptamâna trecuta, la 24%, cel mai mare rezultat al acestora din ultimii patru ani, potrivit sondajului INSA realizat pentru ziarul Bild am Sonntag.



Conservatorii au pierdut un punct pâna la 21%, cel mai scazut nivel consemnat într-un sondaj realizat vreodata.





