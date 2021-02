Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al persoanelor vaccinate de la inceputul campaniei se apropie de 680.000. In ultimele 24 de ore au fost imunizate 39.376 de persoane, dintre care 35.756 cu Pfizer și 3.620 cu Moderna. Numarul total al persoanelor vaccinate cu Pfizer a ajuns la 627.944, iar cel al persoanelor imunizate…

- Aproape 40.000 de persoane au fost vaccinate in Romania in ultimele 24 de ore. Cele mai multe au primit a doua doza din vaccinul Pfizer, care a generat si 47 de reactii adverse. In schimb, vaccinul Moderna, din care s-a realizat doar prima doza pentru aproape 5000 de persoane, nu a generat nicio…

- In total, 661.062 de romani au fost vaccinați de la debutul campaniei, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.260 de persoane, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fata de ziua de vineri, 5 februarie, cand au fost vaccinate peste 26.000 de persoane . In total, mai mult de…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a luat in discuție, luni, toate aspectele legate de vaccinarea cu dozele de la Moderna – transportul, distribuirea, vaccinarea. Romania a inceput, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americxana…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 informeaza ca 12.421 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID 19 cu vaccinul Pfizer BioNTech in ultimele 24 de ore .Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica,…

- Peste 25.500 de persoane s-au vaccinat deja împortiva coronavirusului, în România. Pâna în prezent, au fost semnalate mai puțin de 50 de reacții adverse. Potrivit datelor comunicate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților…