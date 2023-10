Stiri pe aceeasi tema

- Cei care vor dori sa se vaccineze impotriva gripei afla ca in cateva zile va incepe campania de vaccinare antigripala. Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a anuntat vineri ca saptamana viitoare va incepe campania de vaccinare antigripala. Conform precizarilor oficialului guvernamental aflat la conducerea…

- Linia de tramvai 11 va reveni pe traseul de baza pe Calea Giulesti incepand de joi, iar linia 44 va fi repusa in functiune, ca urmare a finalizarii lucrarilor de reabilitare. De la aceeasi data, linia naveta de autobuz 644 va fi suspendata. Linia 11 va functiona pe traseul: Zetarilor, Prelungirea Ferentari,…

- Sergiu Florea, criminalul din caminul Facultații de Medicina din Timișoara, ar putea ieși din inchisoare luna aceasta. Barbatul a cerut eliberarea condiționata, iar ședința in care va fi data sentința va avea loc, vineri, 15 septembrie. In prezent acesta este incarcerat la Penitenciarul Vaslui in regim…

- Rasturnare de situație in cazul unui deținut al Penitenciarului Aiud, eliberat cu opt ani mai devreme. Decizia Tribunalului Alba Un deținut al Penitenciarului Aiud care in prima instanța a primit dreptul de a fi eliberat condiționat cu opt ani mai devreme, ramane dupa gratii. Decizia a fost primita…

- Primaria Municipiului Deva si operatorul Serviciului de salubritate pentru activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare S.C. DD CHIM SRL continua astazi, 21 august 2023, la ora 22:00, acțiunea de dezinsecție terestra a zonelor verzi de pe raza municipiului Deva. Pentru…

- Cazul de la Spitalul Municipal Urziceni nu este singular, ci ”tipic” pentru multe spitale din localitațile mici, susține prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu. Potrivit fostului ministru al Sanatații, prof. univ. dr. Achimaș Cadariu, multe spitale din orașele mici funcționeaza dupa modelul celui…

- ”Ceasul bun” este o aplicație pe care persoanele din azile, centre medico-sociale sau spitale de psihiatrie o pot folosi pentru a semnala abuzurile fizice sau emoționale. De asemenea, cu ajutorul acestei aplicații aceste persoane pot solicita transferul intr-un alt centru. Potrivit europafm.ro, cei…

- CARAS-SEVERIN – Mai multe grupe de studenti din Sibiu și Timisoara, dar si din Egipt, au facut stagiul de practica in ariile naturale din Parcul National Semenic-Cheile Carasului! Cea mai salbatica pestera din Banat si una dintre cele mai frumoase din tara, pestera Comarnic din Parcul National Semenic-Cheile…