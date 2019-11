Stiri pe aceeasi tema

- Școala Gimnaziala din comuna Hoparta va fi reabilitata printr-un proiect de 160.o00 de euro. Primaria comunei Hoparta a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație privind execuția de lucrari pentru proiectul „Reabilitare Școala Gimnaziala, sat Hoparta”. Valoarea totala…

- Uzina Mecanica Cugir S.A. a lansat recent in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) o licitatie pentru achizitia unei masini de forjat tevi la rece. Valoarea totala estimata este de 20.580.000 de lei si are ca finalitate realizarea de componente pentru mitraliere cu calibrele 12,7 x 108 mm,…

- Direcția Silvica Alba vrea sa achiziționeze servicii de paza in anul 2020 pentru sediul administrativ din Alba Iulia, depozitul de material lemnos din Cugir și atelierul de producție din Bistra. Valoarea totala estimata este de peste 83.000 de euro. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a lansat recent…

- Valoarea contractului de proiectare este estimata la circa 21 de milioane de lei, potrivit lui Ionel Arsene, scrie Agerpres. "Spitalul judetean nou din Piatra-Neamt, unul dintre proiectele majore - si de suflet - ale mandatului meu, va intra in curand in faza de proiectare! Ieri (marti n.r.)…

- • Fondurile au fost asigurate de Ministerul Sanatatii și CJ Prahova Violeta Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești a incheiat contracte de furnizare de aparatura medicala pentru trei dintre cele cinci loturi ale procedurii de achiziție, derulata recent. Saptamana trecuta, au fost parafate contractele…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara, in mod gratuit, a imobilelor din 215 unitați administrativ-teritoriale (UAT), din 37 de județe.…

- ​Un numar maxim de 380 de fântâni arteziene cu rațoi, cai, îngerași, lupi, ursuleți etc. ar putea fi puse în funcțiune în urmatorii patru ani în Sectorul 4 din București. Masura apare în documentația unei licitații lansate recent de primaria condusa de PSD-istul…

- La Teiuș va fi construit in curand un centru expozițional cu aspect tradițional romanesc, pentru promovarea valorilor tradiționale. Centrul va gazdui o colecție de exponate etnografice locale și va fi amplasat in zona Școlii Generale din localitate. Primaria orașului Teiuș a lansat recent in Sistemul…