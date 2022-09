Stiri pe aceeasi tema

- Charles al III-lea a fost proclamat astazi, oficial, rege al Marii Britanii. Vineri seara, el a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoarta…

- Daniel Cioaba, autointitulat regele romilor, a transmis un mesaj dupa vestea trista a morții Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Numita candva „Rottweiler” de catre femeia pe care a inlocuit-o, Camilla, a doua soție a noului rege britanic, Charles, poate ca nu a caștigat niciodata pe deplin publicul, dar acum este Regina Consoarta, un titlu care ar fi scandalizat Marea Britanie in urma cu 25 de ani. Fii la curent cu…

- Incetarea din viata a Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a marcheaza sfarsitul unei epoci istorice, plina de schimbari, in care Marea Britanie a avut de jucat un rol de prima mana, a afirmat vineri fostul presedinte Ion Iliescu.

- Marea Britanie a decretat 10 zile de doliu national dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a. Potrivit Sky News, doliul national va dura pana la inmormantare. Tronul britanic trece legal printului Charles. Acesta are 74 de ani. Se subliniaza ca pe site-ul Palatului Buckingham, Charles a fost numit deja…

- Meghan Markle a ales sa nu il insoțeasca pe prințul Harry la Balmoral. Acesta, impreuna cu intrega familie, s-au grabit sa ajunga la capataiul reginei Elisabeta a II-a care s-a stins din viața la varsta de 96 de ani.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, inconjurata fiind de familia acesteia la Castelul Balmoral din Scoția. Aceasta a fost cel mai longeviv monarh britanic, urcand pe tron in urma cu 70 de ani.

- Casa regala a Marii Britanii a anunțat in seara zilei de joi, 8 septembrie, ca regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a incetat din viața, potrivit BBC. Palatul Buckingham a transmis un anunț succint: Regina a murit in pace la Balmoral in aceasta dupa-amiaza.…