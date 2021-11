Camere spion pentru linistea si siguranta ta Camerele spion devin din ce in ce mai mult un mijloc preferat de supraveghere sub acoperire a diverselor evenimente si pentru aplicare in toate locurile, pentru a creste securitatea sau a monitoriza anumite actiuni. Sunt foarte eficiente in aceste roluri, deoarece sunt extrem de mici si invizibili pentru ceilalti. In functie de aplicatie si conditiile de functionare, la alegerea de camere spion, trebuie sa tii cont de anumite criterii. In ce cazuri este necesara utilizarea camerelor spion? Aceste dispozitive miniaturale sunt potrivite pentru a fi utilizate in cazuri precum supravegherea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban spune ca o construcție precum cea dintre PSD și PNL va rezista atata timp cat ea va fi necesara social-democraților. Despre un guvern PSD – PNL, Orban spune ca e „impotriva voinței dominante a alegatorilor celor doua partide”. Intrebat, sambata, la Digi 24, cat va rezista construcția PSD…

- OFICIAL: Noile criterii pentru scenariile de funcționare a școlilor, gradinițelor și liceelor, din 8 noiembrie. Hotararea CNSU CNSU a decis vineri criteriul pentru noile scenarii de funcționare a unitaților de invațamant, incepand din 8 noiembrie, in funcție de rata de vaccinare a personalului. Vezi…

- In statistica oficiala, comuna Stiubieni apare cu zero cazuri de Covid in ultimele doua saptamani. Preotul din sat, primarul și directorul școlii și-au unit forțele și au convins zeci de oameni sa se vaccineze. Majoritatea localitatilor din judet au peste 3 cazuri la mie, iar opt sunt deja in scenariul…

- Dioxidul de titan, un colorant folosit la guma de mestecat, produse de patiserie, suplimente alimentare, supe si bulion va fi interzis in UE, incepand din 2022. Statele membre au aprobat vineri propunerea Comisiei Europene de a interzice utilizarea dioxidului de titan (E171) ca aditiv alimentar…

- In fiecare an, in sezonul rece, numarul de incendii produse in locuintele si gospodariile cetațenilor crește, iar pagubele materiale sunt de multe ori insemnate. Pentru evitarea pericolelor, pompierii maramureșeni recomanda cetatenilor respectarea urmatoarelor masuri de prevenire: La exploatarea cosurilor…

- Daca vrei sa schimbi ferestrele sau ai nevoie de ferestre noi pentru o locuința noua, in prezent poate fi destul de dificil sa te decizi asupra unui model anume pentru ca exista foarte multe variante disponibile in acest moment pe piața

- Sezonul rece abia a inceput, iar vremea se va inrautați treptat in toata țara, ceea ce va ingreuna condițiile de drum, iar riscul producerii accidentelor va crește simțitor. Pentru a evita un carambol care poate avea consecințe dintre cele mai grave va trebui sa fi mult mai prudent și sa adopți o tehnica…

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul Morteni iese din zona roșie și scapa de majoritatea restricțiilor. Situația Covid-19 in localitațile județului apare prima data in Gazeta Dambovitei .