Camera Reprezentanţilor va vota în această săptămână asupra unui proiect de lege privind cheltuielile şi datoriile guvernului SUA McCarthy a propus saptamana trecuta un plan care ar combina reduceri de cheltuieli de 4.500 miliarde de dolari in cu o crestere de 1.500 miliarde de dolari a limitei datoriei SUA de 31.400 miliarde de dolari. Biden si Senatul controlat de democrati vor respinge probabil propunerea, dar McCarthy a numit-o o baza pentru negocierile dintre cele doua parti, in saptamanile urmatoare. Esecul de a ridica plafonul datoriei ar duce la neindeplinirea obligatiilor financiare ale SUA, zguduind economia globala. Pietele financiare au dat deja semne de ingrijorare cu privire la un impas, costul asigurarii expunerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

