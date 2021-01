Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a declarat luni ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a presedintelui republican in exercitiu al SUA, Donald Trump, va ajunge miercuri la vot in plenul acestei camere si acesta va trece, relateaza…

- Articolul cu privire la destituirea lui Donald Trump ar putea fi supus miercuri votului Camerei Reprezentantilor, a anuntat luni presedintele Comisiei privind reglementarea, Jim McGovern, care preconizeaza ca acest articol urmeaza sa fie adoptat, relateaza Reuters.

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

- Doi membri democrati ai Camerei Reprezentantilor a SUA au cerut luni Biroului Federal de Investigatii (FBI) sa deschida o ancheta penala in legatura cu presedintele Donald Trump pentru ca a facut presiuni asupra unor oficiali pentru a invalida rezultatele alegerilor prezidentiale, relateaza dpa.…

- Nu exista nicio indoiala ca Rusia se afla in spatele atacului cibernetic de amploare care a avut loc recent impotriva Statelor Unite, a declarat duminica presedintele comisiei pentru informatii din Camera Reprezentantilor, Adam Schiff, avertizand ca efortul presedintelui Donald Trump de a minimiza…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a oprit marti un proces in care democratii din Congres il acuzau pe presedintele Donald Trump ca a incalcat prevederile anti-coruptie din Constitutie prin afacerile sale, transmite Reuters potrivit news.ro.Judecatorii au refuzat sa audieze un apel facut de 215…