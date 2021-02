În ce condiții se suspendă cursurile,14 zile la o clasă

Cursurile se suspendă 14 zile la o clasă din învăţământul primar sau o grupă de grădiniţă la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 The post În ce condiții se suspendă cursurile,14 zile la o clasă first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]