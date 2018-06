Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei intitulata "Daniel Andrusca - piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania" a fost respinsa luni in plenul Senatului. In favoarea motiunii s-au exprimat, prin vot secret electronic, 37 senatori, 70 au fost impotriva si…

- Senatul dezbate moțiunea simpla impotriva ministrului Economiei, intitulata “Daniel Andrusca – piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania”. In motiunea simpla, senatorii PNL si USR solicita demisia ministrului Economiei. In moțiune, senatorii PNL si USR atrag atentia ministrului…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a scapat de dat explicatii in fata Parlamentului, in ce priveste domeniul pe care il gestioneaza. Liberalii au solicitat conducerii Camerei Deputatilor sa il invite la “Ora Guvernului”, insa membrii PSD au gasit o scapare “religioasa”. In urmatoarele doua zile de…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, va fi prezent luni in plenul Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, unde a fost invitat sa prezinte un raport cu privire la sistemul energetic national. Initial, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis ca ministrul Energiei sa vina pe data de 7 mai, insa liderul…

- Premierul Viorica Dancila a venit joi dupa amiaza in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Anterior, tot in biroul lui Dragnea a avut loc o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider ALDE. Discutiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Legea prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat miercuri solicitarea grupului parlamentar al USR ca, in cadrul "Orei Guvernului", sa fie invitat ministrul Energiei, Anton Anton.Dezbaterea va avea ca tema "starea sistemului energetic national - raport al ministrului Energiei". Citeste…

- Economia Romaniei poate face un salt uriaș spre dezvoltarea afacerilor, in urma ințelegerilor parafate la prima sesiune a Comitetului Mixt de Cooperare intre Guvernul Romaniei și Guvernul Emiratelor Arabe Unite. Liderii bogaților lumii din Orient vor un parteneriat prin care sa valorifice potențialul…