- Parlamentarii PNL si USR nu doresc de fapt desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), fiind vorba despre independenta magistratilor, a afirmat, miercuri, deputatul PSD Laura Vicol. Proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale este dezbatut in plenul Camerei…

- Deputații dezbat și voteaza miercuri proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Comisia juridica a Camerei Deputaților a dat raport favorabil, joia...

- Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor a respins, marti, proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Proiectul aprobat de Guvern luna trecuta a fost respins cu ajutorul partenerilor de coalitie din UDMR si al grupului minoritatilor.…

- UPDATE- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, a anuntat premierul Florin Citu. ‘Este o promisiune a coalitiei de guvernare, dar, in acelasi timp, si o recomandare pentru respectarea MCV. (…) CSM a dat aviz negativ atunci…

- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, a anuntat premierul Florin Citu. "Este o promisiune a coalitiei de guvernare, dar, in acelasi timp, si o recomandare pentru respectarea MCV. (...) CSM a dat…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, remarca faptul ca Florin Iordache, in calitate de președinte al Consiliului Legislativ, a dat unda verde proiectului privind desființarea SIIJ. Codrin Ștefanescu arata ca Iordache este unul dintre oamenii care au pus bazele SIIJ, de aceea il mira…

- Ministrul Justiției anunța ca a transmis Guvernului proiectul de desființare a Secției de Investigarea a Infracțiunilor din Justiție. "In aceasta dimineața am semnat si am trimis la guvern propunerea de proiect legislativ pentru desființarea SIIJ. Ieri a fost o sedinta lunga. S-a dat un aviz.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii discuta astazi raportul de activitate al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si proiectul de lege privind desfiintarea acestei sectii. Reprezentantii Aliantei USR PLUS au afirmat ca bilantul celui de-al treilea an de activitate al sectiei…