Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, va fi dezbatuta, luni, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, iar votul va fi dat miercuri. Deputatii de la USR si Forta Dreptei au depus, saptamana trecuta, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla impotriva ministrului…

- Moțiunea simpla depusa impotriva ministrului de interne Lucian Bode va fi dezbatuta astazi in plenul Camerei Deputaților și supusa votului miercuri. USR și Forța Dreptei, semnatarii documentului, il acuza de plagiat și de ratarea intrarii Romaniei in Spațiul Schengen, scrie Rador. Fii la…

- USR și Forța Dreptei au depus miercuri in Camera Deputaților o moțiune simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, pe care il acuza de sfidarea cetațenilor pentru ca ramane in funcție dupa ce comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai l-a acuzat de plagiat in teza de doctorat.„Plagiatorul…

- Deputatii de la USR si Forta Dreptei au depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, intitulata „Romania merita mai mult decat hoti in functii publice”.

- Deputații USR și Forței Dreptei au depus, la mijlocul acestei saptamani, a treia moțiune simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, dupa ce Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai la acuzat de plagiat in teza de doctorat. Mai mult de atat, Lucian Bode este acuzat de „eșecul pe linie al mandatului…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Lucian Bode, dezbatuta luni: „Romania merita mai mult decat hoti in functii publice” Motiunea simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, va fi dezbatuta in sedinta de luni a Camerei Deputatilor, iar votul va fi dat miercuri, a decis Biroul permanent al…

- Deputatii de la USR si Forta Dreptei au depus, miercuri, in plenul Camerei Deputaților, motiunea simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, initulata "Romania merita mai mult decat hoti in functii publice".

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca parlamentarii partidului pe care il conduce, impreuna cu USR, vor depune motiune simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, pentru esecul inregistrat in procesul de aderare la Schengen.Am decis ca parlamentarii…