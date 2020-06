Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de sanatate, cultura si buget ale Camerei Deputatilor au decis, luni, sa propuna plenului respingerea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii produselor din tutun, care prevede, intre altele, interzicerea actiunilor de sponsorizare pentru produsele…

- Camera Deputaților ar trebui sa se pronunțe, pana la sfarșitul acestei luni, asupra unui proiect de lege prin care farmaciile comunitare și cabinetele de medicina familiei, stomatologice și din ambulatoriul de specialitate ar urma sa primeasca 5.000 lei/luna, pentru asigurarea materialelor de protecție…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 14 iulie sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu Legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. ICCJ a anuntat, marti, ca a sesizat Curtea Constitutionala…

- Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale din Camera Deputatilor a dat, marti, raport de respingere propunerii legislative privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania. Propunerea legislativa este pe ordinea de zi de miercuri…

- Prin respingerea cererii de reexaminare, legea a ramas in forma sa initiala. Aceasta prevede ca "nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara sa fie sanctionata contraventional cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoana identificata". Presedintele Iohannis a formulat…

- Comisia de Buget a Camerei Deputaților a adoptat un raport favorabil in cazul unui proiect de lege care suspenda executarile silite pana la data de 1 septembrie 2020, cu excepția cauzelor in care este vorba de hotarari judecatorești pronunțate in materie penala. Proiectul urmeaza sa intre la vot…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de…

- Președintele Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților, deputat SORIN LAZAR, spera ca noua formula de calcul va incuraja producția autohtona de medicamente. Comisiile de Sanatate și Buget-Finanțe din Camera Deputaților au adoptat un raport comun pentru o taxa clawback plafonata și diferențiata,…