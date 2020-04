Stiri pe aceeasi tema

- SURPRIZA de PROPORȚII - PNL o sa VOTEZE in Parlament propunerile PSD la șomajul tehnic: 'Nu mai vorbim acum de stanga si de dreapta'Pe perioada instituirii starii de urgența sau starii de asediu in Romania, salariații trimiși in șomaj tehnic pot beneficia de o indemnizație in cuantum de maxim…

- Un proiect de lege care are acelasi obiect ca si Ordonanta de urgenta privind suspendarea ratelor este astazi la vot final in Camera Deputatilor. Proiectul, ca si celelalte aflate pe ordinea de zi de astazi, a fost initiat de PSD. Social-democratii si cei de la PRO Romania vor si amanarea platii utilitatilor…

- Proiectul de lege privind amanarea plații utilitaților Un proiect de lege care are același obiect ca și Ordonanța de urgența privind suspendarea ratelor este vineri la vot final în Camera Deputaților. Proiectul, ca și celelalte aflate pe ordinea de zi de vineri, a fost inițiat de PSD.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE și președintele Pro Romania, Victor Ponta, au semnat un proiect de lege pentru acordarea unor facilitați pentru contribuabili. „Concret, este vorba despre un proiect de lege care prevede ca, la cerere, contribuabilii pot beneficia,…

- Guvernul a luat o serie de masuri economice, menite sa sprijine mediul de afaceri si pe angajatii firmelor aflate in dificultate financiara, masuri concretizate deja prin doua ordonante de urgenta publicate in Monitorul Oficial.

- Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) solicita, intr-un document adresat guvernului, amanarea platii taxelor si a impozitelor, acordarea somajului tehnic angajatilor in perioada pandemiei de...

- Senatul a adoptat un proiect de act normativ care prevede ca evazioniștii ar putea scapa doar cu amenzi daca prejudiciile sunt sub 100.000 de euro și le acopera. De asemenea, persoanele aflate in aceasta situație vor plati și anumite sume suplimentare, conform avocatnet.ro. „In cazul savarșirii unei…

- Proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale a fost adoptat de Camera Deputatilor, in sesiune extraordinara. Fostii mari sportivi care beneficiaza de renta viagera isi vor pastra insa aceste drepturi financiare, intrucat amendamentele care vizau eliminarea lor au fost respinse. Peste 500 de…