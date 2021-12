Stiri pe aceeasi tema

- USR va ataca la Curtea Constitutionala- CCR numirea lui Alexandru Stanescu in functia de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE. Deputatul USR Cristina Pruna a declarat marti, in plenul comun al Parlamentului, ca prin votarea lui Stanescu…

- USR va ataca la Curtea Constituționala hotararea de numire a lui Alexandru Stanescu in comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), deoarece aceasta este o persoana care nu are nicio legatura cu domeniul energiei și nici nu indeplinește condițiile prevazute…

- Alexandru Stanescu, fratele secretarului general al PSD Paul Stanescu , a fost ales, marti, de plenul comun al Parlamentului, in functia de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, dupa ce a fost propus de grupul parlamentar al PSD, informeaza…

- „Marea majoritate a acestui Parlament va face o mare greseala astazi prin votarea domnului Stanescu in functia de membru al Comitetului de Reglementare al ANRE. Domnule Ciolacu, as dori sa va intreb, dar vad ca nu sunteti, stimati colegi din PSD, ceea ce faceti astazi prin aceasta numire este ca transformati…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti ca ia masuri pentru asigurarea continuitatii in furnizarea cu gaze naturale si desemneaza noi furnizori de ultima instanta. Furnizorii de ultima instanta de gaze naturale desemnati de ANRE sunt: Electrica Furnizare,…

- Fosta șefa a CNA, ar putea fi reinstalata in funcție de PSD și PNL. Cele doua partide au convenit sa o readuca la conducerea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pe Monica Gubernat. Ea fusese demisa din funcție in iulie de coaliția PNL – USR. Sub șefia lui Gubernat, CNA s-a remarcat prin lipsa…

- Cristina Pruna, deputat USR si vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a depus o initiativa legislativa prin care mandatele conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vor inceta de drept daca raportul de activitate al institutiei va primi un vot negativ in plenul…

- Reducerea facturilor la energie pentru aceasta iarna Foto: radioiasi.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Reducerea facturilor la energie pentru aceasta iarna este aproape sa devina lege. Miercuri, în Camera Deputaților, ar urma sa fie dat votul final dupa ce proiectul a…