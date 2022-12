Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, la Slatina, ca ridicarea MCV inseamna eliminarea unei ultime bariere pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen. „Mi se pare ca numai noi si bulgarii mai aveam acest Mecanism, MCV. In acest moment presupun ca nu mai exista nicio bariera…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, considera ca locul Romaniei este in Schengen, iar prin comunicarea Comisiei Europene de miercuri a venit "o noua confimare" ca Romania indeplineste conditiile de aderare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Saptamana asta la Bruxelles s-a vorbit cel mai des despre planul de raspuns al Uniunii Europene la criza energetica europeana. Acesta se numește „REPowerEU” și iși propune eliminarea treptata a dependenței statelor membre ale UE de combustibilii fosili importați din Rusia. Masurile incluse in REPowerEU…

- O stire cutremuratoare: presedintele Serviciului German pentru Securitatea Informatiilor este acuzat ca a colaborat cu serviciile secrete rusesti. De necomentat. Stirile neasteptate, negative, abunda. Germania si Franta au opinii diferite despre strategiile de aparare a UE, dar si despre energie. Mai…

- Prețul gazelor a scazut luni in Europa, in contextul in care Uniunea Europeana se pregatește sa adopte un mecanism menit sa reduca volatilitatea, in incercarea de a contracara criza energetica, scrie Bloomberg . In cursul dimineții, prețul gazelor tranzacționate pe bursa de la Amsterdam scadea cu 5,7%,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, prezent in aceste zile la Berlin, la Congresul Socialistilor Europeni, i-a multumit cancelarului Olaf Scholz pentru mesajul de sprijin privind intrarea Romaniei in Schengen. ”I-am multumit cancelarului Germaniei, domnul Olaf Scholz, pentru intregul sprijin acordat in…

- Statele membre ale Uniunii Europene au discutat despre acțiuni comune ca raspuns la cele mai recente evoluții ale razboiului purtat de Rusia in Ucraina, a declarat executivul blocului comunitar, avertizand Moscova ca vor exista „consecințe din partea noastra”. „Statele membre UE au organizat deja…