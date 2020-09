Cămătarii conduși de Sandokan au atacat cu săbii și macete o familie Conduși de Sandokan, inarmați cu sabii, macete și cuțite, camatarii au atacat o familie care nu și-ar fi platit la timp banii luați cu camata. Practic, potrivit Gorjeanul.ro, “armata” din Obreja venise sa confiște bunurile puse gaj in schimbul banilor luați de la camatari. Familia vizata de reglarea de conturi a anunțat insa poliția. Cel puțin opt echipaje de poliție, agenții fiind inarmați, dar și o duba a Jandarmeriei alaturi de mai mulți jandarmi și polițiști locali, au ajuns sambata la ora 16.00 in cartierul Meteor din Targu Jiu. Forțele de ordine au constatat ca cinci barbați cu varste cuprinse… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

- Cinci gorjeni inarmati cu sabii si cutite au intrat cu forta in curtea unei locuinte din Targu-Jiu. Conflictul, ce pare a fi o reglare de conturi pentru o datorie, a degenerat, iar poliția a intervenit. Presa locala scrie ca grupul era condus de un individ cunoscut pe plan local drept Sandokan.

- Cinci gorjeni au intrat cu forța, inarmați cu sabii și cuțite, in curtea locuinței din Targu-Jiu a unui barbat. Conflictul, ce pare a fi o reglare de conturi, a degenerat, informeaza Mediafax.IPJ Gorj a anunțat duminica dimineața ca polițistii din Targu Jiu au fost sesizați de un barbat ca,…

- Jandarmeria Romana informeaza ca jandarmii au fost prezenți, așa cum prevede legea, pentru a asigura ordinea publica, fiind vorba de o adunare de persoane, indiferent de natura și contextul acesteia. „Am fost prezenți, in cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea…

