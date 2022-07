Stiri pe aceeasi tema

- Calvin Harris lanseaza mult așteptatul album Funk Wav Bounces Vol. 2, pe 5 august, pe toate platformele digitale. Artistul a anunțat de curand colaborarile de pe noul album, cu unele dintre cele mai apreciate nume ale industriei muzicale la nivel mondial. Dua Lipa, Snoop Dogg, Pharell, Justin Timberlake,…

- Dupa hituri in colaborare cu artiste precum EMAA, Roxen, Andia și Mira, DJ Project lanseaza “Iubirea Mea” alaturi de Ana Baniciu, artista urmand sa insoțeasca trupa in concertele viitoare. DJ Project inseamna o moștenire de hituri, cu refrene memorabile cantate de milioane de fani atat in Romania, cat…

- The Motans lanseaza astazi clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere…

Teatrul Național Aureliu Manea Turda lanseaza proiectul Arhiva artistica TNAMT Digital, care iși propune sa valorifice și sa aduca arhiva instituției in atenția specialiștilor și a publicului...

- Emilian este unul dintre artiștii care au reușit sa urce rapid in topurile muzicale și sa ajunga la inimile oamenilor cu piesele sale. Dupa succesul inregistrat cu piese precum “O mie de inimi”, “De 3 zile nu am somn” feat. Theo Rose sau cel mai recent single, “Tequila”, Emilian vine cu un hit neasteptat…

- Alexandra Stan a lansat astazi, 29 aprilie, al cincilea album din cariera – „Rainbows”, alaturi de Universal Music Romania. Noul material discografic include piese deja cunoscute precum „Come Into My World” (feat. Nervo), „Tokyo” si „Obsesii”, dar si melodii noi ca „Lie” (inspirata de marea cantareata Maria…