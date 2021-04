Calul Kemal, devenit viral pe internet. Povestea fotografiei lui Iulian Bulai FOTO Presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, Iulian Bulai, a devenit ținta ironiilor dupa ce pe internet a inceput sa circule o fotografie in care deputatul USR PLUS apare la bustul gol calare pe un cal. Fotografia a fost scoasa de la naftalina de pe blogul sau personal. Imaginea cu presedintele Comisiei de Cultura calare a devenit in scurt timp virala. „Circula o fotografie cu mine pe un cal. Nu este un fake, dar aparține sferei personale, cu mult timp inainte ca eu sa fiu implicat politic. Fotografia este de acum 8 ani, uitata pe un blog personal. Iata povestea ei. Eram indragostit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

