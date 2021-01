Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 11 ianuarie ANAF – Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepe operationalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare si contul de plati indentificate prin IBAN. Operationalizarea era prevazuta pentru 4 ianuarie, dar a fost amanata pentru 11 ianuarie. In registrul central…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Salaj informeaza contribuabilii, ca prin adoptarea OUG 226 din 30 decembrie 2020 au fost stabilite noi termene in vederea depunerii cererilor in vederea obținerii unor facilitați fiscale.Astfel, pana la data de 31 martie 2021 pot fi depuse cereri in vederea…

