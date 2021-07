Călugăr atacat de urs la Suceava. A ajuns de urgență la spital Un calugar de la Manastirea Rarau a ajuns la spital dupa ce a fost atacat de o ursoaica cu pui. Incidentul a avut loc, la inceputul saptamanii, in zona partiei de schi, acolo unde un calugarul se afla la cules de ciuperci. El a observat doi urși care se jucau și a incercat sa se […] The post Calugar atacat de urs la Suceava. A ajuns de urgența la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, marti dimineata, in mers, in judetul Botosani. Incidentul s-a produs pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, din județul Botoșani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situatii de Urgenta (IJSU), Dorina…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit, marți, de un urs in localitatea Glinta, judetul Covasna. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Covasna, Marius Tolvaj, baiatul a fost atacat de animal in centrul localitații. El a a fost ranit la abdomen și a fost transportat de parinți la spital. Autoritațile…

- Baiatul asista la un experiment facut de prietenii mai mari. Copiii s-au strans pe un drum comunal din Valea Moldovei, judetul Suceava, chiar in fata locuintei unui politist și au pus in practica un experiment vazut pe platforma YouTube. Experimentul consta in introducerea intr-o sticla a mai multor…

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, in orasului Frasin, din Suceava, in care au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau cinci persoane. Trei dintre ele au ajuns la spital. Potrivit pompierilor, doua dintre victime au ramas incarcerate, iar salvatorii au intervenit de urgența. La fața…

- Un barbat a fost atacat de urs, vineri, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru, in judetul Arges. A suferit leziuni la o mana și a fost dus la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, barbatul a fost atacat de urs in timp ce se afla in zona Barajului Vidraru. El […] The…

- Premierul Florin Cițu i-a atras atenția primarului sectorului 1, Clotilde Armand, cu privire la problema gunoaielor din Sectorul 1 al Capitalei, de la care a pornit o alta problema la nivel de oraș, apariția șobolanilor. De saptamani intregi, de cand dureaza scandalul ridicarii gunoaielor din sectorul…

- Un copil de 4 ani din Pitești a cazut, marți dimineața, de la etajul 1 al unui bloc. Baiețelul este conștient, dar are multiple traumatisme in urma incidentului. Copilul a cazut de pe pervaz dupa ce a fost lasat nesupravegheat. Inaltimea de la care s-a prabușit este de peste patru metri. Potrivit IPJ…

- Un barbat din Suceava a cazut in cap, luni seara, de la primul etaj al blocului in care locuieste, dupa ce a vrut sa mangaie pisica aflata pe pervaz. Poliția a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Ramane de vazut cine va fi gasit vinovat pentru incident. Incidentul a avut loc…