Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana canadiana Air Canada a anuntat vineri ca presedintele si directorul sau general, Calin Rovinescu, se va retrage din functie in data de 15 februarie 2021, dupa ce a condus compania timp de aproape 12 ani, transmite Reuters.Directorul general adjunct si directorul financiar…

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel Eugen, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru mai multe infractiuni, intre care luare de mita si abuz in serviciu, dupa ce ar fi pretins 760.000 de euro de la un intermediar care reprezenta o firma, pentru atribuirea unui contract de achizitie de echipamente…

- Directorul general al ANPC, Paul Anghel, afirma ca nu exista dovezi potrivit carora virusul Sars-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente, iar rezultatele preliminare ale studiului prezentat de Universitatea din Bucuresti contrazic declaratiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii si ale Autoritatii…

- Conform reprezentantilor companiei, 24 de muncitori au sunt internati in spital, acestia au forme usoare si medii. Directorul companiei a precizat ca aceasta situatie nu va afecta lucrarile derulate in municipiul Iasi. Citeste si: Focar de coronavirus la Primaria Galati. Patru angajati infectati,…

- Directorul general al CSM București le-a spus oamenilor care se ocupa de handbal ca locul 2 e un insucces din punctul ei de vedere CSM București a pierdut doua trofee in fața celor de la SCM Rm. Valcea, iar acest lucru a tensionat și mai mult atmosfera la clubul patronat de Primaria Capitalei. Directorul…

- Grigore Gheba a scris mai mult de 30 de culegeri de matematica, tiparite in milioane de exemplare.Nascut pe 15 august 1921, la Dumitresti, in judetul Vrancea, generalul de armata si profesorul de matematica Grigore Gheba a decedat pe 5 septembrie 2004, la Bucuresti, la varsta de 92 de ani. Grigore Gheba…

- Omul de baza al celui influent om de pe planeta, este vorba de Donald Trump, are in subordine și multe restaurante exclusiviste in incinta și pe terasele zgarie-norului. Insa, cand se dezbraca de responsabilitatea uriașa, pe proprietatea sa, intr-una din suburbiile de lux ale metropolei Chicago și-a…

- Santierul Naval Damen Galati anunta ca 95 de angajati ai companiei si salariati ai subcontractorilor au fost diagnosticati cu COVID-19. In prezent sunt sub tratament 43 de persoane, in vreme ce 51 au fost declarate ca fiind vindecate, transmite Mediafax. Conform cifrelor oficiale prezentate de reprezentantii…