Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se va inscrie in Pro Romania si va candida pe listele acestei formatiuni politice la alegerile parlamentare, informeaza un comunicat de presa. Reprezentantii ALDE amintesc ca pe 8 octombrie conducerea partidului a aprobat protocolul de fuziune intre ALDE si Pro Romania, fuziunea urmand a fi validata pe 8 noiembrie la congres. „Procedurile pentru organizarea alegerilor parlamentare in data de 6 decembrie prevad ca termen de depunere a listelor la alegerile parlamentare data de 22 octombrie. Prevederile legale in cazul fuziunii a doua partide obliga ALDE…